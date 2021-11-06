Раскрыты подробности о сбежавшем из психбольницы убийце

Пациент, скрывшийся из психбольницы в подмосковном Чехове, ранее уже пытался попасть на волю, используя ту же схему побега. Подробности об этом раскрыл Telegram-канал Mash.

Фото: Telegram-канал Mash Telegram-канал Mash

Пять лет назад осужденный за убийство Александр Кутузов ждал выписки, однако его отправили в отделение для нарушителей режима. Кроме того, с пациента сняли все отметки об улучшении, что затягивало срок его пребывания в психбольнице, рассказал бывший сосед Кутузова по палате.

После этого осужденный решил выбраться самостоятельно во время прогулки. Он попытался забраться на будку охраны, но один из сотрудников больницы успел поймать его за ногу. После случившегося Кутузову увеличили дозу препаратов и перевели его в другое отделение.