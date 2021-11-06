В Виннице пьяный россиянин сорвал флаг Украины и загремел в полицию

В украинской Виннице россиянин в состоянии алкогольного опьянения сорвал украинский флаг Украины со здания торгово-развлекательного центра. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

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Охранники торгового центра увидели, как мужчина снимает со здания государственный флаг Украины. Когда он заметил охранников, то начал убегать от них, а флаг выбросил в кусты.

Его задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранителям россиянин рассказал, что полез за флагом из-за спора с приятелями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь россиянину грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен или арест сроком на шесть месяцев.