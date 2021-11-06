В Виннице пьяный россиянин сорвал флаг Украины и загремел в полицию

В украинской Виннице россиянин в состоянии алкогольного опьянения сорвал украинский флаг Украины со здания торгово-развлекательного центра. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Охранники торгового центра увидели, как мужчина снимает со здания государственный флаг Украины. Когда он заметил охранников, то начал убегать от них, а флаг выбросил в кусты.
Его задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранителям россиянин рассказал, что полез за флагом из-за спора с приятелями.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь россиянину грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен или арест сроком на шесть месяцев.
Тем временем в Белоруссии пьяные россияне напали с ножом на женщину-таксиста, решив угнать автомобиль. Однако женщина дала злоумышленникам отпор и сломала холодное оружие, а нападавших задержали.