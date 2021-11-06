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В Подмосковье компания жестоко избила жителя на глазах ребенка: видео

Ювелина Бернст
1 час назад

В Лыткарино Московской области уроженцы Кавказа избили мужчину из-за того, что он сделал им замечание. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

По его информации, 31 октября компания выпивала во дворе дома. Когда проходивший мимо местный житель сделал им замечание и попросил убрать пустые бутылки, выпивавшие напали на него и избили. Стоит отметить, что избиение происходило на глазах прохожих, среди которых оказался маленький ребенок.

При этом мужчины избили еще и женщину, которая вступилась за него.

Жена пострадавшего рассказала, что после драки супруга, лежавшего без сознания, пытались задушить, но жители дома спасли его, передает Telegram-канал Readovka.

По предварительным данным, нападавших было пятеро. Они успели скрыться до приезда полиции и скорой помощи. Возбуждено уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах инцидента и передать все материалы из МВД в СК.

Аналогичный случай произошел в Новой Москве 4 ноября. В Новых Ватутинках группа из четырех человек напала на мужчину с четырехлетним сыном. Они избили отца на глазах у его ребенка, а один из нападавших ударил мальчика по щеке. При себе у них был предмет, похожий на нож. Драка началась после того, как компания сказала что-то неприятное его другу, который шел рядом, и тот ответил.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», которое Бастрыкин поручил переквалифицировать на статью «Покушение на убийство». Полицейские провели массовые задержания подозрительных лиц в микрорайоне. Четверо нападавших так же задержаны. Все четверо - уроженцы Закавказья. Они утверждают, что они защищались, а не нападали.

Происшествия,Видео,Александр Бастрыкин,МВД,
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