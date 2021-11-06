Заместитель начальника УВД по ТиНАО ГУМВД России по Москве Алексей Ломанчук рассказал подробности о напавших на мужчину с ребёнком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

«Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья», — цитирует его РИА Новости.

Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

В прокуратуре при этом заявили, что один из нападавших ударил четырёхлетнего мальчика по щеке, другой был с ножом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.