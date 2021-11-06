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В Петербурге курьер сбил девушку и попал на видео

Александр Кузьмин
58 минут назад

В Адмиралтейском районе Петербурга вечером в пятницу, 5 ноября, произошло ДТП с участием курьера и пешеходов. В результате пострадала одна девушка. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Доставщик еды ехал на велосипеде по улице Глинки. В это время было оживленное движение. Пытаясь обогнать машину, курьер не заметил двух пешеходов или не успел затормозить, сообщает «Мегаполис».

Девушки собрались переходить дорогу на зеленый свет, но на зебре одну из них сбил курьер.

Молодой человек остановился рядом с девушками, и, судя по видео, поинтересовался самочувствием пострадавшей. Девушка была в сознании, но получила травмы. Ей помогла отойти с проезжей части ее подруга.

Происшествия,Видео,
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