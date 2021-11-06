Последствия смертельного ДТП в Мурино сняли на видео

Паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» публикует видео, снятое Марией Юциковой, очевидицей происшествия. На видео видно, что на месте работают несколько экипажей скорой помощи, в том числе бригада реанимации. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Пост размещен под авторством Марины Веретенниковой. Она пишет о том, что у пострадавшей женщины были множественные переломы костей. Свидетелей нет: «Свидетели тоже куда-то делись… пострадавшая сама не поняла, как это случилось, так как там было очень темно, и машина ехала на большой скорости… Может, кто-то стоял на остановке или проходил мимо, или из далека смог что-то увидеть… пожалуйста, дайте знать. Любая информация сможет нам помочь».