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Последствия смертельного ДТП в Мурино сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» публикует видео, снятое Марией Юциковой, очевидицей происшествия. На видео видно, что на месте работают несколько экипажей скорой помощи, в том числе бригада реанимации. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Пост размещен под авторством Марины Веретенниковой. Она пишет о том, что у пострадавшей женщины были множественные переломы костей. Свидетелей нет: «Свидетели тоже куда-то делись… пострадавшая сама не поняла, как это случилось, так как там было очень темно, и машина ехала на большой скорости… Может, кто-то стоял на остановке или проходил мимо, или из далека смог что-то увидеть… пожалуйста, дайте знать. Любая информация сможет нам помочь».

Спустя всего час с момента размещения под постом оставили свои комментарии и другие подписчики паблика. Многие высказываются о недостаточной освещенности этого участка дороги: «Там бы фонари поставить, хотя бы у пешеходного», «Немудрено, даже когда едешь со скоростью 40 км/час, там ничего не видно: люди, как тёмное пятно. Лучше подумали бы о безопасности, нужно носить светоотражающие вещи или брелоки. Здоровья всём и берегите себя».

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