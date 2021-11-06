Психолог открыл огонь по полицейским в поезде Москва-Адлер

На устроившего стрельбу в поезде Москва-Адлер завели уголовное дело

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43-летний ставрополец устроил дебош в поезде из Москвы в Адлер. В Туле состав остановился, в вагон вызвали сотрудников полиции. Но мужчина закрылся в купе и открыл стрельбу по сотрудникам органов. В итоге один из них был ранен. Тогда из вагона вывели пассажиров, его оцепили и вызвали СОБР. Сотрудники спецподразделения скрутили стрелявшего, против него завели уголовное дело. Предварительно, мужчина был трезв, мотивы его поведения не ясны.

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Следственный комитет Тульской области возбудил уголовное дело после инцидента со стрельбой в поезде, во время которого пострадал сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«Предварительно установлено, 6 ноября мужчина, 1977 г.р., следовавший в поезде «Москва-Адлер» стал совершать в вагоне противоправные действия. При остановке состава на вокзале, сотрудники линейного отдела полиции попытались пресечь данные действия, однако, злоумышленник оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из травматического оружия», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что после прибытия на место происшествия бойцов СОБРа Росгвардии, мужчина выстрелил в одного из них. Сейчас стрелявший задержан, заведено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Инцидент произошел в поезде дальнего следования № 83. По данным «112», 43-летний житель Ставропольского края Станислав Икс, ехавший из столицы, около половины второго ночи устроил скандал с попутчиками и проводниками. Поездная бригада на ближайшей станции, которой оказалась Тула, вызвали в поезд наряд ППС.

Однако ставрополец не захотел общаться с полицией — он заперся в купе и не реагировал на требования выйти. Когда полицейские попытались ворваться в купе, мужчина открыл огонь по сотрудникам. В результате прапорщик Святослав Епифанов был ранен в руку. После этого поезд остановили, вагон оцепили, из него вывели других пассажиров. На место происшествия прибыл отряд СОБР Росгвардии. Перед тем, как бойцам удалось скрутить неадекватного пассажира, он успел ранить одного из сотрудников спецподразделения.

Экспертиза установила, что стрелявший не употреблял алкоголь или наркотики, да и сам мужчина заявлял, что не пил. Причину своих действий он объяснить не смог, рассказал, что работает частным психологом. Кроме сотрудников ППС и СОБРа никто не пострадал.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщили, что раненому в руку полицейскому оказали необходимую медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Согласно информации системы «Спарк», в Ставрополе действительно зарегистрирован индивидуальный предприниматель Станислав Сергеевич Икс. Основным его видом деятельности является предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие категории. Судя по регистрационным действиям в ФНС, мужчина в этом году менял фамилию, которая ранее была Макаренков. За ним числится несколько товарных знаков: «Всемогущий джин», «Радужная медитация» и Missis X. Кроме того, ИП Станислав Икс подал заявки на регистрацию товарных знаков «Мистер Икс», «Радужный метод» и «Прицельная интуиция».

Открытые источники говорят, что Станислав Макаренков — практикующий психолог и гипнолог в Ставрополе, у него есть кабинет психологической помощи, в котором специалист «оказывает поддержку в стрессовых ситуациях, способствует разрешению конфликтов, помогает обрести душевное равновесие». Он проводит развивающие курсы, личностные тренинги, семинары. На YouTube у него есть свой канал, на котором залито два видео с инструкцией, как бросить курить.