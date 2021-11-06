Определена статья обвинения для напавших на мужчину в Новых Ватутинках

Четырем задержанным после конфликта в новой Москве предъявят обвинение в покушении на убийство. По их московским адресам прошли обыски. Следователи намерены ходатайствовать об отправке фигурантов дела в СИЗО, сообщает столичное управление СКР.

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«Четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет, с учётом полученных доказательств, планируется предъявить обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу», - сказано в сообщении.

Отмечается, что молодых людей проверят на причастность к совершению других преступлений.

В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы. Проведены очные ставки и обыски по местам фактического проживания подозреваемых. Допрошены очевидцы. Организована работа психологов для помощи малолетнему потерпевшему.

Ранее столичное управление МВД опубликовало видео с участниками конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки.

Потерпевший - отец ребенка - рассказал, что один из нападавших достал нож и «начал им махать, бегать за нами с этим ножом».