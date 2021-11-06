Пострадавший в драке в Новой Москве рассказал об инциденте

Мужчина с ребенком, пострадавший в драке с приезжими в Новой Москве, раскрыл подробности и причину конфликта. Видео с рассказом россиянина опубликовала столичная пресс-служба ГУ МВД России.

Фото: МВД МЕДИА / YouTube МВД МЕДИА / YouTube

В ролике пострадавший отметил, что зачинщики конфликта специально задели его ребенка, ударив мальчика по щеке, и зацепили стоявшего с ним товарища. Россиянин подчеркнул, что пытался защититься от нападавших. По его словам, в какой-то момент один из агрессоров достал нож и начал размахивать им.

Мужчина рассказал, что драка началась неподалеку от магазина. Пытаясь спасти ребенка, он загородил его своим туловищем.

«Без разговоров начали бить меня», — описал действия хулиганов пострадавший.

Друг потерпевшего, ставший свидетелем конфликта, сообщил, что начал звать на помощь. По его словам, приезжие прыгали на мужчину и били его ногами. На помощь россиянину пришли очевидцы.

При этом адвокат Роман Масютенко, выступающий на стороне одного из задержанных, рассказал «Известиям», что случившееся было самообороной.

«Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной», — отметил Масютенко.

Ранее стало известно, что все участники нападения на отца с ребенком в Новых Ватутинках задержаны. Напавшими оказались азербайджанец и казахи. Все они имеют российское гражданство, двое родились в Оренбургской области.