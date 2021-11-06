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Раскрыты подробности нападения приезжих на мужчину с ребенком в Новой Москве

Мослента
33 минуты назад

Мужчина с ребенком, пострадавший в драке с приезжими в Новой Москве, раскрыл подробности и причину конфликта. Видео с рассказом россиянина опубликовала столичная пресс-служба ГУ МВД России.

Пострадавший в драке в Новой Москве рассказал об инциденте
Фото: МВД МЕДИА / YouTubeМВД МЕДИА / YouTube

В ролике пострадавший отметил, что зачинщики конфликта специально задели его ребенка, ударив мальчика по щеке, и зацепили стоявшего с ним товарища. Россиянин подчеркнул, что пытался защититься от нападавших. По его словам, в какой-то момент один из агрессоров достал нож и начал размахивать им.

Мужчина рассказал, что драка началась неподалеку от магазина. Пытаясь спасти ребенка, он загородил его своим туловищем.

«Без разговоров начали бить меня», — описал действия хулиганов пострадавший.

Друг потерпевшего, ставший свидетелем конфликта, сообщил, что начал звать на помощь. По его словам, приезжие прыгали на мужчину и били его ногами. На помощь россиянину пришли очевидцы.

Напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве отказались признать вину

При этом адвокат Роман Масютенко, выступающий на стороне одного из задержанных, рассказал «Известиям», что случившееся было самообороной.

«Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной», — отметил Масютенко.

Ранее стало известно, что все участники нападения на отца с ребенком в Новых Ватутинках задержаны. Напавшими оказались азербайджанец и казахи. Все они имеют российское гражданство, двое родились в Оренбургской области.

Следствие возбудило уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). Позднее Следственный комитет заявил о намерении предъявить обвинения агрессорам в покушении на убийство и добиваться их ареста, сообщил ТАСС.

Происшествия,Видео,СКР,МВД,газета "Известия",ИТАР-ТАСС,
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