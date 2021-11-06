В российской промзоне произошел взрыв

В промзоне в районе Краснолесье в Екатеринбурге произошел взрыв. На предприятии взорвался газовый баллон, а после начался пожар, сообщает источник E1.RU.

По словам собеседника издания, взрыв случился в цехе по обработке резины. Пожарные приехали на место происшествия, площадь возгорания составляет около 250 квадратных метров.

На предприятии в момент взрыва находились три человека — они самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет.

Как рассказал очевидец, после взрыва на российской промзоне возник гриб огня. Из-за пожара близлежащую территорию накрыло черным дымом.

E1.RU сообщает, что предварительной причиной взрыва является разгерметизация установки по переработке шин.