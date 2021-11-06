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Пассажир поезда Москва — Адлер заперся в купе и обстрелял полицейских

Майк Габриелян
1 час назад

Пассажир поезда МоскваАдлер устроил дебош в вагоне и расстрелял полицейского и росгвардейца СОБРа, прибывших на место происшествия. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Тульской области.

Пассажир поезда Москва — Адлер обстрелял полицейских
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел на станции Тула сегодня ночью. Примерно в 1:30 начальник поезда сообщил в полицию о неадекватном поведении пассажира. На место прибыл наряд, однако 44-летний житель Ставропольского края заперся в купе и не впускал полицейских.

Затем он открыл огонь по стражам порядка.

«Злоумышленник оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из травматического оружия. Также он произвел выстрел в прибывшего на место происшествия одного из сотрудников СОБРа управления Росгвардии» - сказано в сообщении СКР.

Дебошира задержали, изъято оружие, из которого производились выстрелы.

Пресс-служба Росгвардии сообщает, что пассажиры были эвакуированы из вагона. Жизни пострадавших силовиков вне опасности.

«При задержании злоумышленника пассажиры вагона эвакуированы, никто из них не пострадал. Сотруднику Росгвардии, получившему в ходе задержания ранение левой руки, оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», - отметили в федеральной службе.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Происшествия,Росгвардия,СКР,
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