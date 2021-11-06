Нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве объяснили самообороной

Подозреваемые в нападении на отца с малолетним ребенком в Новой Москве утверждают, что они самооборонялись, заявил адвокат одного из задержанных Роман Масютенко. Его словам передают «Известия».

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Его подзащитный не признает вину в предъявляемом обвинении и настаивает, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной.

«Они утверждают, что они защищались, а не нападали», — сказал юрист.

4 ноября в Новых Ватутинках в Новой Москве толпа лиц напала на мужчину с четырехлетним сыном. Они избили отца на глазах у его ребенка. Один из нападавших ударил мальчика по щеке. При себе у них был предмет, похожий на нож.