Нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве объяснили самообороной

Подозреваемые в нападении на отца с малолетним ребенком в Новой Москве утверждают, что они самооборонялись, заявил адвокат одного из задержанных Роман Масютенко. Его словам передают «Известия».
Его подзащитный не признает вину в предъявляемом обвинении и настаивает, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной.
«Они утверждают, что они защищались, а не нападали», — сказал юрист.
4 ноября в Новых Ватутинках в Новой Москве толпа лиц напала на мужчину с четырехлетним сыном. Они избили отца на глазах у его ребенка. Один из нападавших ударил мальчика по щеке. При себе у них был предмет, похожий на нож.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», которое позже глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать на статью «Покушение на убийство». Полицейские провели массовые задержания подозрительных лиц в микрорайоне. В частности, задержаны четверо участников конфликта, все они — уроженцы Азербайджана и Казахстана, получившие гражданство РФ.