Участники драки в Новой Москве рассказали о произошедшем: видео

«Зацепили сначала товарища на ровном месте….С нами был еще ребенок. В этот момент как-то так получилось, что они его просто задели, причем специально задели, ударили по щеке, соответственно, как отец я среагировал на это и пытался защитить. Потом слово за слово, один достал нож и начал им махать, бегать за нами с этим ножом», - рассказал отец ребенка.