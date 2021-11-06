Участники драки в Новой Москве рассказали о произошедшем: видео

Главное управление МВД России по г. Москве опубликовало видео с участниками конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки.
«Принимал участие в драке, происходившей у магазина «Верный» и магазина «Магнит» в районе Нововатутинского», - рассказал один из задержанных.
«В ходе прецедента... там… подрались. За это и задержан», - объяснил второй.
По его словам, в драке участвовали его родные братья. Все они приехали в Москву из Оренбурга и являются гражданами России. Сам он работает в сервисе.
На вопрос «Там ребенок был какой-нибудь при драке?» подозреваемый ответил «Не знаю, вроде да…»
Показания дал и потерпевший, отец ребенка.
«Зацепили сначала товарища на ровном месте….С нами был еще ребенок. В этот момент как-то так получилось, что они его просто задели, причем специально задели, ударили по щеке, соответственно, как отец я среагировал на это и пытался защитить. Потом слово за слово, один достал нож и начал им махать, бегать за нами с этим ножом», - рассказал отец ребенка.
Он отметил, его товарищ отвлек внимание нападавших, а сам «он схватил ребенка в охапку и пошел домой», но нападавшие не отстали и вновь началась драка. По словам друга отца, последнего "били человек пять-шесть, они прыгали и били его в голову". Избиение удалось остановить с помощью мужчин из магазина, которых позвали на помощь.