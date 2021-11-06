"Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, [что] есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировал. Они утверждают, что они защищались, а не нападали", - сказал адвокат.