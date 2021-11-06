В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство

ТАСС
24 минуты назад

Трое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве не признают в вину в покушении на убийство. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Трое приезжих из Оренбурга не отрицают, что между ними и потерпевшими произошел конфликт, но категорически отрицают причастность к покушению на убийство. По их словам, никто не угрожал жизни потерпевших", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС адвокат одного из подозреваемых, Эльнура Гасанова, Роман Масютенко, по версии защиты, конфликт произошел из-за провокации потерпевшей стороны.

"Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, [что] есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировал. Они утверждают, что они защищались, а не нападали", - сказал адвокат.

Как заявил защитник, многие публикации в СМИ о конфликте между подозреваемыми и потерпевшими были основаны на просмотре не всех видеозаписей с места происшествия.

"В СМИ попала лишь часть видеозаписей, снятых камерами видеонаблюдения у магазина и у перехода. Как только удастся посмотреть все записи, которые есть, полагаю, что тогда представление о конфликте у общественности будет более полным", - заключил защитник.

Происшествия,Видео,
46
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители