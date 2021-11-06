Трое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве не признают в вину в покушении на убийство. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Трое приезжих из Оренбурга не отрицают, что между ними и потерпевшими произошел конфликт, но категорически отрицают причастность к покушению на убийство. По их словам, никто не угрожал жизни потерпевших", - сказал собеседник агентства.
Как рассказал ТАСС адвокат одного из подозреваемых, Эльнура Гасанова, Роман Масютенко, по версии защиты, конфликт произошел из-за провокации потерпевшей стороны.
"Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, [что] есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировал. Они утверждают, что они защищались, а не нападали", - сказал адвокат.
Как заявил защитник, многие публикации в СМИ о конфликте между подозреваемыми и потерпевшими были основаны на просмотре не всех видеозаписей с места происшествия.
"В СМИ попала лишь часть видеозаписей, снятых камерами видеонаблюдения у магазина и у перехода. Как только удастся посмотреть все записи, которые есть, полагаю, что тогда представление о конфликте у общественности будет более полным", - заключил защитник.