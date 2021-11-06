Задержаны все подозреваемые в нападении на мужчину с ребенком в Москве

Полиция задержала четвертого участника конфликта в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

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«В ходе проведения комплекса оперативно - розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлено местонахождение 4 -го участника конфликта произошедшего на территории ТиНАО в Москве», - сказано в сообщении.

Отмечается, что это молодой человек 2002 года рождения, он был задержан ночью.

Накануне в интернете появилось видео, на котором четверо мужчин напали на отца с малолетним сыном в Новых Ватутинках. Пострадали 31-летний Александр Жиловников и его 4-летний сын, сообщает канал 112.

После инцидента полицейские патрули начали дежурить в микрорайоне Ватутинки, прошли массовые задержания подозрительных лиц.

Вчера были задержаны трое подозреваемых по делу. Все они — уроженцы Азербайджана и Казахстана, получившие гражданство РФ.

Сначала было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако глава СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью «Покушение на убийство».