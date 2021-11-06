Задержаны все подозреваемые в нападении на мужчину с ребенком в Москве

Полиция задержала четвертого участника конфликта в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
«В ходе проведения комплекса оперативно - розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлено местонахождение 4 -го участника конфликта произошедшего на территории ТиНАО в Москве», - сказано в сообщении.
Отмечается, что это молодой человек 2002 года рождения, он был задержан ночью.
Накануне в интернете появилось видео, на котором четверо мужчин напали на отца с малолетним сыном в Новых Ватутинках. Пострадали 31-летний Александр Жиловников и его 4-летний сын, сообщает канал 112.
После инцидента полицейские патрули начали дежурить в микрорайоне Ватутинки, прошли массовые задержания подозрительных лиц.
Вчера были задержаны трое подозреваемых по делу. Все они — уроженцы Азербайджана и Казахстана, получившие гражданство РФ.
Сначала было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако глава СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью «Покушение на убийство».
Адвокат одного из подозреваемых заявил газете «Известия», что его подзащитный вину не признает вину. Юрист отметил, что мужчины защищались, а конфликт был спровоцирован противоположной стороной.