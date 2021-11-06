Пассажир поезда Москва - Адлер ранил полицейского

"К моменту прибытия на место происшествия сотрудников транспортной полиции мужчина - житель Ставрополя 1977 года рождения - закрылся в купе. Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвел выстрел из неустановленного оружия и ранил одного из сотрудников в руку", - сказали в пресс-службе, добавив, что пострадавшему оказана медицинская помощь.