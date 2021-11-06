Задержан еще один подозреваемый по делу о драке в Новой Москве

«Сотрудниками полиции в Москве задержан четвертый участник конфликта. В дополнение к ранее размещенной информации сообщаем, что в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлено местонахождение четвертого участника конфликта произошедшего на территории ТиНАО в Москве. Мужчина 2002 года рождения задержан в ночное время. В настоящее время он доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел», - сообщили в пресс-службе.