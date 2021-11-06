Задержан еще один подозреваемый по делу о драке в Новой Москве

Задержан четвертый подозреваемый в нападении на отца с ребенком в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«Сотрудниками полиции в Москве задержан четвертый участник конфликта. В дополнение к ранее размещенной информации сообщаем, что в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлено местонахождение четвертого участника конфликта произошедшего на территории ТиНАО в Москве. Мужчина 2002 года рождения задержан в ночное время. В настоящее время он доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел», - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что неизвестные, находясь вблизи жилых домов, расположенных на Нововатутинском проспекте, совершили нападение на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и избили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в ТиНАО со статьи «Хулиганство» УК РФ на «Покушение на убийство».