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Задержан четвертый подозреваемый в нападении на отца с ребенком в ТиНАО

Агентство «Москва»
25 минут назад

Задержан четвертый подозреваемый в нападении на отца с ребенком в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Задержан еще один подозреваемый по делу о драке в Новой Москве
Фото: ТАССТАСС

«Сотрудниками полиции в Москве задержан четвертый участник конфликта. В дополнение к ранее размещенной информации сообщаем, что в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлено местонахождение четвертого участника конфликта произошедшего на территории ТиНАО в Москве. Мужчина 2002 года рождения задержан в ночное время. В настоящее время он доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел», - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что неизвестные, находясь вблизи жилых домов, расположенных на Нововатутинском проспекте, совершили нападение на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и избили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

МВД и СК отреагировали на инцидент с кавказцами в Новой Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в ТиНАО со статьи «Хулиганство» УК РФ на «Покушение на убийство».

Происшествия,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,
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