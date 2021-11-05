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Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении в новой Москве

Деловая газета "Взгляд"
31 минуту назад

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью «покушение на убийство».

Бастрыкин поручил заменить статью по драке в Новой Москве на более тяжкую
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУСК России по городу Москве Стрижову А.А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью – покушение на убийство», – сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.

Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны двое подозреваемых. Чуть позже полиция задержала третьего подозреваемого. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве.

Происшествия,Александр Бастрыкин,СКР,
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