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Московский суд вынес решение по восстановлению СССР

Ura.Ruиещё 2
43 минуты назад

Московский городской суд отклонил иск с требованием восстановить СССР. С таким предложением обратилась гражданка Анастасия Промская.

Московский суд вынес решение по восстановлению СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Анастасия Промская обратилась в Мосгорсуд и потребовала справедливости. По ее мнению, нужно восстановить законы советского государства, органы госсамоуправления и провести выборы президента СССР», — сообщает telegram-канал Mash. В суде отклонили иск.

Ранее депутат Госдумы допустил воссоздание СССР. По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, после объединения России и Беларуси в Союзное государство к ним могут присоединиться страны, которые были в составе СССР. Нужно, чтобы союз был привлекательным, тогда они захотят присоединиться, сказал Калашников URA.RU.

Происшествия,Калашников Леонид Иванович,Мосгорсуд,Госдума,РИА Ura.ru,
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