Московский суд вынес решение по восстановлению СССР

«Анастасия Промская обратилась в Мосгорсуд и потребовала справедливости. По ее мнению, нужно восстановить законы советского государства, органы госсамоуправления и провести выборы президента СССР», — сообщает telegram-канал Mash. В суде отклонили иск.

Ранее депутат Госдумы допустил воссоздание СССР. По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, после объединения России и Беларуси в Союзное государство к ним могут присоединиться страны, которые были в составе СССР. Нужно, чтобы союз был привлекательным, тогда они захотят присоединиться, сказал Калашников URA.RU.