В столичном ГУ МВД заявили, что полиция установила личности всех напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве.

«В ходе проведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта. Двое из них задержаны полицейскими и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел», — цитирует заявление пресс-службы ведомства ТАСС.

Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).