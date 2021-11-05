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В Колумбии задержали объявленного в розыск россиянина

Майк Габриелян
1 час назад

В аэропорту столицы Колумбии задержали гражданина России, находящегося в международном розыске по обвинению в терроризме. Об этом сообщил в Twitter директор колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас.

В Колумбии задержали объявленного в розыск россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гражданин России Владимир Таранец, известный как «Али Али», которого власти его страны считают членом террористической группировки «Исламское государство»(запрещена в РФ), был задержан в аэропорту Эльдорадо в Боготе. Отличный результат работы Интерпола и колумбийских полицейских», - написал Варгас.

По его словам, Таранец с 2013 года был членом террористической группы в Сирии. Он приехал в Колумбию из Турции и планировал отправиться в Гватемалу. Россия объявила его в розыск, включив в красный список Интерпола. Теперь он подлежит экстрадиции.

В октябре заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков рассказал, как террористы используют пандемию в своих целях. По его словам, преступники стали задействовать больных COVID-19, чтобы заражать население.

Происшествия,Юрий Коков,Интерпол,Совет безопасности РФ,Исламское государство,
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