В Колумбии задержали объявленного в розыск россиянина

В аэропорту столицы Колумбии задержали гражданина России , находящегося в международном розыске по обвинению в терроризме. Об этом сообщил в Twitter директор колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас.

«Гражданин России Владимир Таранец, известный как «Али Али», которого власти его страны считают членом террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), был задержан в аэропорту Эльдорадо в Боготе. Отличный результат работы Интерпола и колумбийских полицейских», - написал Варгас.

По его словам, Таранец с 2013 года был членом террористической группы в Сирии. Он приехал в Колумбию из Турции и планировал отправиться в Гватемалу. Россия объявила его в розыск, включив в красный список Интерпола. Теперь он подлежит экстрадиции.