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МВД Москвы проверяет инцидент с ударившим женщину участковым

Ювелина Бернст
1 час назад

Московская полиция начала проверку сообщений о том, что участковый пришел в квартиру к местной жительнице и ударил ее своим удостоверением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения пресс-службы ГУ МВД по городу.

МВД Москвы проверяет инцидент с ударившим женщину участковым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После конфликта между участковым по району Алексеевский и москвичкой последняя обратилась в медучреждение и сообщила о противоправных действиях полицейского, рассказали в ведомстве.

Участковый, в свою очередь, заявил о неадекватном поведении женщины.

В СМИ ранее появилась новость о том, что к москвичке в квартиру пришел полицейский для поисков ее военнообязанного мужа. По словам женщины, в ходе поисков силовик вывернул ей руки и ударил ее по лицу своим удостоверением с фразой: «Я здесь власть!».

Происшествия,МВД,
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