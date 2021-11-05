МВД Москвы проверяет инцидент с ударившим женщину участковым

Московская полиция начала проверку сообщений о том, что участковый пришел в квартиру к местной жительнице и ударил ее своим удостоверением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения пресс-службы ГУ МВД по городу.

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После конфликта между участковым по району Алексеевский и москвичкой последняя обратилась в медучреждение и сообщила о противоправных действиях полицейского, рассказали в ведомстве.

Участковый, в свою очередь, заявил о неадекватном поведении женщины.