МВД Москвы проверяет инцидент с ударившим женщину участковым

Московская полиция начала проверку сообщений о том, что участковый пришел в квартиру к местной жительнице и ударил ее своим удостоверением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения пресс-службы ГУ МВД по городу.
После конфликта между участковым по району Алексеевский и москвичкой последняя обратилась в медучреждение и сообщила о противоправных действиях полицейского, рассказали в ведомстве.
Участковый, в свою очередь, заявил о неадекватном поведении женщины.
В СМИ ранее появилась новость о том, что к москвичке в квартиру пришел полицейский для поисков ее военнообязанного мужа. По словам женщины, в ходе поисков силовик вывернул ей руки и ударил ее по лицу своим удостоверением с фразой: «Я здесь власть!».