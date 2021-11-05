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Полицейские в Москве массово задерживают мигрантов

Ura.Ru
28 минут назад

В ходе рейда в микрорайоне Новые Ватутинки в Москве полиция задержала несколько десятков мигрантов. Причиной рейда стало нападение на мужчину с ребенком.

В Москве произошло массовое задержание мигрантов
Фото: ТАССТАСС

«В ходе рейда после нападения в Новых Ватутинках в отдел полиции доставлены несколько десятков иностранных граждан. В данный момент проводится проверка их документов, законность пребывания в стране, а также причастность к противозаконной деятельности», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в микрорайоне Новые Ватутинки толпа приезжих избила мужчину, который шел по улице с сыном. После этого полиция начала массовые облавы в микрорайоне. Из-за рейдов полицейских с ближайших строек начали массово разбегаться мигранты.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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