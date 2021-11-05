В Москве произошло массовое задержание мигрантов

«В ходе рейда после нападения в Новых Ватутинках в отдел полиции доставлены несколько десятков иностранных граждан. В данный момент проводится проверка их документов, законность пребывания в стране, а также причастность к противозаконной деятельности», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.