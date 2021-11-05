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Диснейленд в Шанхае возобновил работу после отрицательных тестов на COVID-19 у сотрудников.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Шанхайский Диснейленд, который является одним из наиболее популярных тематических парков Азии, возобновил свою работу в среду

. Согласно сообщению пресс-службы парка развлечений, тесты на COVID-19 всех сотрудников и актеров Диснейленда пришли отрицательными спустя 48 часов после предположительного контакта с инфицированным посетителем. В связи с этим власти Шанхая разрешили парку возобновить мероприятия.

В воскресенье вечером около 33 тысяч гостей и сотрудников Диснейленда были задержаны внутри тематического парка до тех пор, пока не прошли тестирование на коронавирус.

По словам пресс-секретаря компании "Уолт Дисней", совладельца парка в Шанхае, данная мера была обусловлена соблюдением санитарных протоколов Китая. Тестирование всех посетителей было объявлено после того, как у одного из гостей парка было подтверждено заболевание.

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