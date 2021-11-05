Кассирша ударила покупательницу из-за отсутствия QR-кода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудница супермаркета напала на покупательницу из-за того, что у той не было QR-кода о вакцинации от COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал "360".

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По предварительной информации, кассирша магазина потребовала у покупательницы показать QR-код о прививке для осуществления покупок.

Женщина отказалась, сославшись на то, что в продовольственных магазинах сертификат не требуется. После этого она начала снимать сотрудницу магазина на видел и тем самым сильно разозлила ее. В результате конфликта кассирша ударила покупательницу по лицу.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.