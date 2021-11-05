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В Новой Москве начался народный сход из-за инцидента с кавказцами. Видео

Александр Кузьмин
34 минуты назад

На месте драки в Новых Ватутинках, где накануне кавказцы толпой напали на мужчину с малолетним сыном, собрались несколько десятков человек. Об этом пишет издание Readovka.

В СМИ появилась информация, что 5 ноября на том же месте будет продолжение драки, состоявшейся накануне. Людей не испугали ни автозаки, ни наряды полиции, которые также дежурят на месте.

Правоохранители провели в районе массовые задержания кавказцев, нелегальных мигрантов и подозрительных граждан. Уже задержано несколько десятков человек.

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