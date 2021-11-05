Один из напавших на мужчину в Новой Москве ударил его ребенка

Один из напавших на мужчину в Новой Москве ударил его четырехлетнего ребенка по щеке. Другой агрессор в это время угрожал родителю ножом, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру столицы.

Фото: ТАСС ТАСС

Сотрудникам надзорного ведомства стало известно о насилии в отношении ребенка со слов отца малыша.

«Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке», - сообщили в прокуратуре.

Мужчина также рассказал, что в руках у другого нападавшего был предмет, похожий на нож.

В надзорном ведомстве заявили, что проконтролируют ход расследования и соблюдение процессуальных прав малолетнего.