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Один из напавших на мужчину в Новой Москве ударил его ребенка

Майк Габриелян
57 минут назад

Один из напавших на мужчину в Новой Москве ударил его четырехлетнего ребенка по щеке. Другой агрессор в это время угрожал родителю ножом, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру столицы.

Один из напавших на мужчину в Новой Москве ударил его ребенка
Фото: ТАССТАСС

Сотрудникам надзорного ведомства стало известно о насилии в отношении ребенка со слов отца малыша.

«Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке», - сообщили в прокуратуре.

Мужчина также рассказал, что в руках у другого нападавшего был предмет, похожий на нож.

В надзорном ведомстве заявили, что проконтролируют ход расследования и соблюдение процессуальных прав малолетнего.

Ранее СМИ восстановили полную картину конфликта в Новой Москве, где хулиганы вчетвером напали на мужчину с ребенком.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,
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