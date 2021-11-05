Один из напавших на мужчину в Новой Москве ударил его ребенка

Один из напавших на мужчину в Новой Москве ударил его четырехлетнего ребенка по щеке. Другой агрессор в это время угрожал родителю ножом, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру столицы.
Сотрудникам надзорного ведомства стало известно о насилии в отношении ребенка со слов отца малыша.
«Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке», - сообщили в прокуратуре.
Мужчина также рассказал, что в руках у другого нападавшего был предмет, похожий на нож.
В надзорном ведомстве заявили, что проконтролируют ход расследования и соблюдение процессуальных прав малолетнего.
Ранее СМИ восстановили полную картину конфликта в Новой Москве, где хулиганы вчетвером напали на мужчину с ребенком.