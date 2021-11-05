Погибший в Германии российский дипломат оказался сыном генерала ФСБ

Предварительно, Кирилл Жало выпал с одного из верхних этажей здания посольства на Беренштрассе в районе Митте в Берлине. С лета 2019 года он аккредитован в качестве второго секретаря дипмиссии. Однако позднее в нем заподозрили сотрудника спецслужб под прикрытием. При этом с 1 по 4 ноября его имя было удалено из дипломатического списка Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ.