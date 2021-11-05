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В Кузбассе загорелась шахта, идет эвакуация

Ura.Ru
1 час назад

Более 200 человек эвакуируют из шахты «Таштагольская» в Кемеровской области. Там произошел пожар.

В Кузбассе загорелась шахта, идет эвакуация
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пожар произошел на горизонте минус 350 метров. На аварийном участке находились шесть человек», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Всего в шахте в момент пожара находились более 225 человек. Идет эвакуация. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают горноспасатели.

Шахта «Таштагольская» — одно из старейших предприятий по добыче руды в Кузбассе. Причиной пожара, по данным экстренных служб, могли стать нарушения технологического процесса.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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