Как сообщает «МК» со ссылкой на очевидцев, конфликт между мужчиной с ребенком и кавказцами в Новой Москве начался с драки в магазине на Нововатутинском проспекте. В ней участвовали около 10 человек, в основном, уроженцы кавказских республик.

По словам свидетеля, один из участников конфликта гонялся за другим с ножом на глазах покупателей с детьми. На место происшествия вызвали «скорую помощь», однако пострадавших в результате драки медики и полиция не зафиксировали.

Администрация была вынуждена временно закрыть магазин, и конфликт переместился на улицу, где и произошло нападение на мужчину с ребенком.

Накануне в интернете появилось видео, показывающее, как в Новых Ватутинках четверо мужчин кавказской внешности напали на отца с малолетним сыном. Мужчина кричал нападавшим «вы видите, что я с ребёнком?», на что получал нецензурные ответы и удары по лицу.

Полиция уже нашла пострадавшего, его опрашивают по поводу конфликта, передает РИА «Новости».

В свою очередь автор видео рассказал, что не знает точную причину конфликта, передает Readovka. При этом он подробно описал саму драку на улице.

«Увидел, как мужчина с ребенком на руках убегает от группы людей. Как я понял, они просто поругались из-за чего-то. Потом уже он поставил ребенка на землю. Мужчину начали бить по лицу (ребёнок убежал в сторону, за ним присмотрела женщина). Их начали разнимать другие люди. Мужчина хотел побороться один на один, но они не хотели и нападали на него "в крысу"», — рассказал очевидец.

Он также сообщил, что к нему домой пришла полиция, чтобы допросить.