Российского дипломата нашли мертвым в Германии

В Германии обнаружен мертвым дипломат из России. Об этом пишут СМИ.

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Как сообщает Spiegel, полицейские обнаружили безжизненное тело на тротуаре перед зданием посольства 19 октября около 7. 20 утра. На место вызвали скорую, но попытки реанимации не увенчались успехом.

По всей видимости, мужчина упал с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе.

Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года.

Однако немецкие спецслужбы считают, что он был сотрудником «внутренней секретной службы ФСБ России» и «связан с высокопоставленным чиновником второго управления ФСБ».

Издание также пишет, что это ведомство отвечает за борьбу с терроризмом и связывается западными спецслужбами с «убийством в Тиргартене» грузинского эмигранта чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили

Его застрелили летом 2019 года в Берлине.

Российское посольство не дало согласия на вскрытие тела погибшего, говорится в сообщении Spiegel. Обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти «неизвестны». Поскольку у погибшего был дипломатический статус, немецкая прокуратура не смогла провести расследование смерти.