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В Москве из окна жилого дома выпал годовалый ребенок

ТАССиещё 6
49 минут назад

Годовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже на юго-востоке Москвы, мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Утром 5 ноября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Михайлова в городе Москве, мальчик 2020 года рождения, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, выпал из окна с высоты 5-го этажа. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - сказала она.

Иванова добавила, что по данному факту организована доследственная проверка.

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В рамках проверки следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, опрашивают родителей мальчика. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подытожила представитель столичного ГСУ СК.

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