Годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа в Москве

"Утром 5 ноября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Михайлова в городе Москве, мальчик 2020 года рождения, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, выпал из окна с высоты 5-го этажа. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - сказала она.