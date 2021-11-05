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МВД и СК отреагировали на инцидент с кавказцами в Новой Москве

Майк Габриелян
41 минуту назад

В МВД России заявили, что не нашли пострадавших после резонансного видео с нападением уроженцев Кавказа на мужчину с ребенком в Новой Москве. Между тем в Ватутинках, где произошел инцидент, назревает массовая драка между приезжими и местными жителями. Об этом сообщает канал Readovka.

МВД и СК отреагировали на инцидент с кавказцами в Новой Москве
Фото: ТАССТАСС

По факту инцидента СК РФ начал проверку по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), пишет «Комсомольская правда».

По данным канала, сегодня в Ватутинках у магазина «Верный» должна произойти встреча между участниками вчерашней драки. В соцсетях жители микрорайона пишут, что готовы прийти и отомстить за отца с ребенком.

Пока неизвестно, осведомлены ли в МВД о предстоящей «стрелке» и возможной массовой драке между москвичами и кавказцами.

Накануне в интернете появилось видео, показывающее, как в Новых Ватутинках четверо мужчин кавказской внешности напали на мужчину с ребенком. Мужчина кричал нападавшим «вы видите, что я с ребёнком?», на что получил нецензурный ответ, унижающий его и ребенка.

Происшествия,СКР,МВД,Комсомольская правда,
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