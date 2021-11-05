Найдены останки всех погибших в авиакатастрофе под Иркутском

В районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском удалось обнаружить останки всех десяти погибших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших», - сообщил собеседник агентства.

Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», совершавший перелет из Якутска в Иркутск после доставки продуктов, исчез с радаров в среду, 3 ноября, в 14:45 по московскому времени. Позже разбившийся самолет нашли возле населенного пункта Пивовариха вблизи аэропорта Иркутска.