Побег убийцы из психбольницы под Чеховом сняли на видео

Из психбольницы №5 в Чехове сбежал 33-летний Александр Кутузов, осужденный за убийство. Видео побега публикует telegram-канал «Mash».
На кадрах видно, как убийца забирается на будку охранника и перепрыгивает через забор. Сообщается, что Кутузов утром устроился конфликт с охраной, после чего и совершил побег.
Полиция разыскивает преступника. Приметы сбежавшего: рост 167 см, вес 81 кг, тёмно-русые волосы. На шее с двух сторон и на предплечьях обеих рук шрамы от порезов. На верхней челюсти нет зубов, шепелявит, на лице угревая сыпь.