Побег убийцы из психбольницы под Чеховом сняли на видео

Из психбольницы №5 в Чехове сбежал 33-летний Александр Кутузов, осужденный за убийство. Видео побега публикует telegram-канал «Mash».

На кадрах видно, как убийца забирается на будку охранника и перепрыгивает через забор. Сообщается, что Кутузов утром устроился конфликт с охраной, после чего и совершил побег.