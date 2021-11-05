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Побег убийцы из психбольницы под Чеховом сняли на видео

Александр Кузьмин
42 минуты назад

Из психбольницы №5 в Чехове сбежал 33-летний Александр Кутузов, осужденный за убийство. Видео побега публикует telegram-канал «Mash».

На кадрах видно, как убийца забирается на будку охранника и перепрыгивает через забор. Сообщается, что Кутузов утром устроился конфликт с охраной, после чего и совершил побег.

Полиция разыскивает преступника. Приметы сбежавшего: рост 167 см, вес 81 кг, тёмно-русые волосы. На шее с двух сторон и на предплечьях обеих рук шрамы от порезов. На верхней челюсти нет зубов, шепелявит, на лице угревая сыпь.

Происшествия,Криминал,Видео,Александр Кутузов,
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