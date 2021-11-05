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В Химках введен план «Перехват» после стрельбы с одним погибшим

BFM.RUиещё 9
1 час назад

Устроившие перестрелку скрылись на иномарке в неизвестном направлении, ведется их розыск

В подмосковном городе введен план «Перехват»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В подмосковных Химках введен план «Перехват» после стрельбы, в результате которой погиб один человек. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, устроившие перестрелку скрылись на иномарке в неизвестном направлении, ведется их розыск.

Конфликт на рынке закончился перестрелкой

Предварительно установлено, что в микрорайоне Старбеево между группой граждан произошел конфликт, в результате которого один из участников погиб, еще один ранен и госпитализирован. В полиции уточнили, что ЧП произошло у одного из домов на улице Шевченко.

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