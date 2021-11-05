В подмосковном городе введен план «Перехват»

В подмосковных Химках введен план «Перехват» после стрельбы, в результате которой погиб один человек. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, устроившие перестрелку скрылись на иномарке в неизвестном направлении, ведется их розыск.

Предварительно установлено, что в микрорайоне Старбеево между группой граждан произошел конфликт, в результате которого один из участников погиб, еще один ранен и госпитализирован. В полиции уточнили, что ЧП произошло у одного из домов на улице Шевченко.