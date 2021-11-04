Оператор умер во время съемок нового «Индианы Джонс»

54-летний оператор Ник Купак известен своими работами в знаковых проектах – он принимал участие в создании «Парка Юрского периода», фильмах о Гарри Поттере и «Звездных войн».

На съемках нового фильма об Индиане Джонсе скончался оператор – Ника Купака нашли мертвым в номере отеле в Марокко, где шла работа над проектом. Об этом сообщает The Sun.

Причины смерти мужчины не уточняются, однако предварительно она произошла по «естественным причинам». На данный момент официально кинокомпания пока не подтвердила произошедшее.

За последнее время это уже второй инцидент со смертельным исходом на съемках фильма.

Ранее на съемочной площадке вестерна под названием «Ржавчина» произошло ЧП, которое шокировало весь мир — актер Алек Болдуин выстрелил из штатного огнестрельного оружия. 42-летняя оператор-постановщик Галина Хатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуза после инцидента был госпитализирован. Отмечается, что 63-летний актер не знал, что оружие заряжено боевыми патронами, а не холостыми.

Сам Болдуин был шокирован произошедшим.