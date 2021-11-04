В США задержали российского аналитика из-за дела Трампа

В США арестован аналитик Игорь Данченко. Американские власти заключили его под стражу в рамках расследования возможных связей экс-президента страны Дональда Трампа с Россией .

Аналитик Данченко, вероятно, может быть предполагаемым источником компрометирующего досье на Трампа, ранее выпущенного в США. В нем сообщалось о возможных связях экс-президента США с Москвой. За что именно арестован Данченко, пока не сообщается.