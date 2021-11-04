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Власти США задержали российского аналитика из-за дела Трампа

Ura.Ru
1 час назад

В США арестован аналитик Игорь Данченко. Американские власти заключили его под стражу в рамках расследования возможных связей экс-президента страны Дональда Трампа с Россией.

В США задержали российского аналитика из-за дела Трампа
Фото: EPAEPA

«Власти США арестовали аналитика Игоря Данченко. В рамках расследования предполагаемых связей Трампа с Россией», — передает РИА «Новости».

Стала известна причина ареста российского судна в Дании

Аналитик Данченко, вероятно, может быть предполагаемым источником компрометирующего досье на Трампа, ранее выпущенного в США. В нем сообщалось о возможных связях экс-президента США с Москвой. За что именно арестован Данченко, пока не сообщается.

Происшествия,В мире,Дональд Трамп,РИА Новости,
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