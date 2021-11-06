При взрыве бензовоза в Африке погибло более 100 человек

Свыше 100 человек скончались в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне.
Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на полицию.
Уточняется, что взрыв произошёл в результате столкновения бензовоза и грузовика.
По словам очевидцев, в момент взрыва у места аварии скопилось множество людей, вышедших собрать пролитое топливо.
В столичном морге заявили агентству, что к настоящему времени туда доставлено 95 тел.
В августе 2019 года сообщалось, что в Уганде в результате взрыва бензовоза погибли по меньшей мере десять человек.