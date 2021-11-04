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Мужчина с ножом попытался ограбить столичный магазин и попал на видео

Александр Кузьмин
49 минут назад

В Москве мужчина попытался ограбить продуктовый магазин, угрожая ножом одной из сотрудниц торговой точки. Видео с камер наблюдения опубликовала «Вечерняя Москва».

По имеющейся информации, мужчина зашел в магазин, взял со стеллажа бутылку с алкоголем и подошел к кассе. Там он достал кухонный нож и, угрожая кассирше, попросил ее отдать ему имеющиеся денежные средства. Женщина заявила, что у нее их нет. После этого злоумышленник ушел вместе с украденной бутылкой.

Вскоре его задержала полиция. Нападавшим оказался 35-летний мигрант. На момент встречи с сотрудниками правоохранительных органов он был пьян.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,МВД,
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