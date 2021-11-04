Стала известна причина ареста российского судна в Дании

Научно-исследовательское российское судно «Академик Иоффе» задержано в Дании из-за того, что задолжало фрахтователю, сообщил «Известиям» источник в Институте океанологии имени Ширшова Российской академии наук.

Фото: Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук/rv.ocean.ru Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук/rv.ocean.ru

По его информации, на борту находится геологическая экспедиция из 28 ученых.

Источник также рассказал, что флот института около 10 лет сдавал корабль в аренду одной из компаний, которая использовала его для туризма. На сегодняшний день сотрудничество приостановлено.

Скорее всего, компания обанкротилась и перестала платить фрахтователю за топливо и стоянку, предположил источник.

Судно было арестовано датскими властями 1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген. Арест осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью корабля. Правоохранители временно изъяли судовую документацию.