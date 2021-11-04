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Стала известна причина ареста российского судна в Дании

Ювелина Бернст
1 час назад

Научно-исследовательское российское судно «Академик Иоффе» задержано в Дании из-за того, что задолжало фрахтователю, сообщил «Известиям» источник в Институте океанологии имени Ширшова Российской академии наук.

Стала известна причина ареста российского судна в Дании
Фото: Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук/rv.ocean.ruЦентр морских экспедиционных исследований Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук/rv.ocean.ru

По его информации, на борту находится геологическая экспедиция из 28 ученых.

Источник также рассказал, что флот института около 10 лет сдавал корабль в аренду одной из компаний, которая использовала его для туризма. На сегодняшний день сотрудничество приостановлено.

Скорее всего, компания обанкротилась и перестала платить фрахтователю за топливо и стоянку, предположил источник.

В Дании арестовали российское судно

Судно было арестовано датскими властями 1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген. Арест осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью корабля. Правоохранители временно изъяли судовую документацию.

«Академик Иоффе» принадлежит России и находится в оперативном управлении Института океанологии имени Ширшова в Калининграде. Судно построено в 1988 году. Используется для исследований океана, а также экспедиционного туризма.

Происшествия,РАН,газета "Известия",
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