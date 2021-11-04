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Появились подробности жестокого избиения девушки российским бойцом MMA

Lenta.ru
34 минуты назад

Девушка российского бойца смешанного стиля (MMA) Артура Кулинского Алиса привела подробности того, как спортсмен избил ее. Слова россиянки появились на сайте РЕН ТВ.

Появились подробности избиения девушки российским бойцом MMA
Фото:  Telegram-канал «112» Telegram-канал «112»

30-летняя пострадавшая заявила, что однажды Кулинский сломал ей руку, однако долго извинялся, поэтому она восстановила отношения. При этом спортсмен периодически поднимал на нее руку из-за приступов ревности. В вечер нападения он напился и жестко избил девушку.

Алиса попросила о помощи в ближайшем магазине, однако продавщицы выгнали ее.

«У меня волосы все были подраны, лицо все было разбито. Он меня из этого магазина вытащил, потому что мне физически с ним бороться нет смысла. Пока он тащил меня обратно до дома, появилась полиция, и мне вызвали скорую», — подчеркнула женщина.

Российский боец ММА жестоко избил свою девушку

Об инциденте стало известно 3 ноября. Алиса написала заявление в полицию из-за случившегося. Тогда отмечалось, что боец избил ее у дома за желание расстаться.

Кулинский по прозвищу «Акаб» является кандидатом в мастера спорта России, также он активно занимался боевым самбо. В смешанных единоборствах он выступает с 2016 года. На счету бойца две победы и четыре поражения в MMA.

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