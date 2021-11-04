Появились подробности избиения девушки российским бойцом MMA

Девушка российского бойца смешанного стиля (MMA) Артура Кулинского Алиса привела подробности того, как спортсмен избил ее. Слова россиянки появились на сайте РЕН ТВ.

Фото: Telegram-канал «112» Telegram-канал «112»

30-летняя пострадавшая заявила, что однажды Кулинский сломал ей руку, однако долго извинялся, поэтому она восстановила отношения. При этом спортсмен периодически поднимал на нее руку из-за приступов ревности. В вечер нападения он напился и жестко избил девушку.

Алиса попросила о помощи в ближайшем магазине, однако продавщицы выгнали ее.

«У меня волосы все были подраны, лицо все было разбито. Он меня из этого магазина вытащил, потому что мне физически с ним бороться нет смысла. Пока он тащил меня обратно до дома, появилась полиция, и мне вызвали скорую», — подчеркнула женщина.

Об инциденте стало известно 3 ноября. Алиса написала заявление в полицию из-за случившегося. Тогда отмечалось, что боец избил ее у дома за желание расстаться.