Россиянин погиб недалеко от побережья Болгарии

"Иностранный гражданин был обнаружен в Черном море на расстоянии 2 км от берега, спасен с проходящего в районе судна, однако впоследствии скончался на его борту. Личность погибшего установлена - это гражданин России в возрасте 56 лет. Расследование обстоятельств происшествия и причин смерти продолжается", - говорится в сообщении прокуратуры Варны, опубликованном в четверг.