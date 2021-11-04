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Мужчина напал на посетителя магазина с молотком и попал на видео

Александр Кузьмин
48 минут назад

В Воркуте неизвестный без видимой на то причины напал на посетителя продуктового магазина и избил его молотком. Инцидент попал на видео, которое сняла камера магазина. Кадры потасовки опубликовал Telegram-канал «Сыктывкар № 1».

Сообщается, что ЧП произошло утром 3 ноября. К стоящему у прилавка продуктовой лавки покупателю со спины подошел мужчина и ударил его молотком по шее. Растерянный россиянин обернулся, после чего получил еще ряд ударов и упал на пол. После этого он поднялся и выбежал из помещения, а нападавший последовал за ним.

Происшествия,Конфликты,Криминал,Видео,
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