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В Перми пенсионер убил супругу с внуком и покончил с собой

Майк Габриелян
48 минут назад

В Перми 75-летний пенсионер убил супругу и 17-летнего внука, после чего покончил с собой. Об инциденте сообщает следственное управление по Пермскому краю.

Преступление произошло накануне, в одной из квартир дома на улице Александра Невского.

«Вернувшаяся домой местная жительница, обнаружила тела своих родителей 65 и 75 лет и 17-летнего сына с травмами криминального характера…Установлено, что преступление совершил проживающий в этой же квартире 75-летний глава семьи, который после совершения преступления свел счеты с жизнью», - сообщили следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», допрашиваются свидетели.

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что пенсионер страдал психическим заболеванием. Известно, что дверь в квартиру была закрыта изнутри, посторонние в нее не проникали, пишет «КП».

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