Полицейский в Петербурге спас тонущего в Неве мужчину. Видео

Ранним утром в понедельник, 1 ноября, сотрудник полиции в Петербурге спас тонущего в Неве мужчину. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ, героем стал заместитель начальника отдела охраны общественного порядка полиции Центрального района, капитан Денис Сорокин.
При патрулировании он получил по радиосвязи сообщение о том, что с Литейного моста в воду спрыгнул человек. Его тут же понесло течением в сторону Троицкого моста.
Полицейский отправился на набережную Кутузова. Сорокин увидел человека в воде, достал из автомобиля буксировочный трос, бросил его в воду и достал утопающего. 33-летний мужчина был спасен. Его передали врачам скорой и увезли в больницу.