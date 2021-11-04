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Полицейский в Петербурге спас тонущего в Неве мужчину. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Ранним утром в понедельник, 1 ноября, сотрудник полиции в Петербурге спас тонущего в Неве мужчину. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ, героем стал заместитель начальника отдела охраны общественного порядка полиции Центрального района, капитан Денис Сорокин.

При патрулировании он получил по радиосвязи сообщение о том, что с Литейного моста в воду спрыгнул человек. Его тут же понесло течением в сторону Троицкого моста.

Полицейский отправился на набережную Кутузова. Сорокин увидел человека в воде, достал из автомобиля буксировочный трос, бросил его в воду и достал утопающего. 33-летний мужчина был спасен. Его передали врачам скорой и увезли в больницу.

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