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Акцию за освобождение Саакашвили сняли на видео

Александр Кузьмин
37 минут назад

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели очередную акцию в поддержку политика в городе Рустави в среду.

Акцию за освобождение Саакашвили сняли на видео
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На кадрах видео, снятого Ruptly, люди с плакатами и национальными флагами скандируют лозунги и призывают освободить бывшего лидера страны. Сообщается, что митингующие собрались у стен тюрьмы №12, где в настоящее время находится политик.

Михаила Саакашвили задержали 1 октября. Ранее экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, по которым его заочно осудили на три и шесть лет лишения свободы соответственно.

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