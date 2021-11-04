Акцию за освобождение Саакашвили сняли на видео

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели очередную акцию в поддержку политика в городе Рустави в среду.
На кадрах видео, снятого Ruptly, люди с плакатами и национальными флагами скандируют лозунги и призывают освободить бывшего лидера страны. Сообщается, что митингующие собрались у стен тюрьмы №12, где в настоящее время находится политик.
Михаила Саакашвили задержали 1 октября. Ранее экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, по которым его заочно осудили на три и шесть лет лишения свободы соответственно.