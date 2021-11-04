Участковый избил москвичку за отказ пустить его в квартиру

«Женщина сообщила, что тут живет только ее семья и попросила показать документы. Тогда он вывернул ей руки, зашел в квартиру, достал удостоверение и ударил им ее по щеке», — пишут в telegram-канале. «Он бил ее со словами „я здесь власть, вы все попутали, я вас всех здесь положу“», — отмечается в сообщении.