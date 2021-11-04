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Участковый избил москвичку, отказавшуюся пустить его в квартиру

Ura.Ru
42 минуты назад

В Москве участковый 30 октября напал на женщину, которая не хотела пускать его в квартиру. Об инциденте сообщается в telegram-канале «Осторожно, новости».

Участковый избил москвичку за отказ пустить его в квартиру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полицейский искал брата мужа москвички, который является военнообязанным и зарегистрирован по этому адресу. Участковый хотел осмотреть квартиру.

«Женщина сообщила, что тут живет только ее семья и попросила показать документы. Тогда он вывернул ей руки, зашел в квартиру, достал удостоверение и ударил им ее по щеке», — пишут в telegram-канале. «Он бил ее со словами „я здесь власть, вы все попутали, я вас всех здесь положу“», — отмечается в сообщении.

По данным канала, все это происходило на глазах у годовалой дочки потерпевшей. 18-летнего сына участковый хотел забрать в отделение. Полицейский покинул квартиру только после возвращения мужа.

Сообщается, что после инцидента женщина обратилась в полицию, травмпункт и «Комитет против пыток». Медики зафиксировали ушибы и ссадины. Юрист пострадавшей готовит заявления в СК и Управление собственной безопасности МВД.

Журналистами URA.RU в ГУ МВД России по г. Москве направлен информационный запрос по данному инциденту. На момент публикации ответа не поступило.

Происшествия,МВД,
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