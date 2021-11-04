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Иркутские власти уточнили число жертв крушения Ан-12

Ювелина Бернст
57 минут назад

Власти Иркутской области сообщили о еще двух погибших при крушении грузового самолета Ан-12, передает «Подъем».

Иркутские власти уточнили число жертв крушения Ан-12
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, всего погибли девять человек. Найдены тела шестерых.

Среди погибших были гендиректор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье», рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Ан-12 упал накануне под Пивоварихой. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Якутск — Иркутск, возвращаясь в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. В результате погибли все члены экипажа — граждане России, Белоруссии и Украины. Предварительной причиной крушения стал ледяной дождь. Также рассматриваются еще две версии: ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Игорь Кобзев,
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