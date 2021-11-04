Иркутские власти уточнили число жертв крушения Ан-12

Ан-12 упал накануне под Пивоварихой. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Якутск — Иркутск, возвращаясь в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. В результате погибли все члены экипажа — граждане России, Белоруссии и Украины. Предварительной причиной крушения стал ледяной дождь. Также рассматриваются еще две версии: ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Возбуждено уголовное дело.