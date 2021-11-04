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В Подмосковье бизнесмена застрелили в бане из обреза

Елена Прошина
22 минуты назад

В деревне Дютьково недалеко от подмосковного Звенигорода выстрелами из обреза убит предприниматель. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Бизнесмена застрелили в бане в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

В Дютьково Одинцовском районе районе Подмосковья в ночь на 3 ноября в бане застрелен мужчина, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Издание утверждает, что преступники убили его с помощью обреза в момент, когда гражданин находился в бане.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. По данным канала, жертвой нападения стал некий Р. Ханов.

Напомним, что 2 ноября полиция задержала в подмосковном Королеве подозреваемого в убийстве 69-летнего экс-заместителя Главного управления экономической безопасности МВД РФ Алексея Новосельцева. Ранее, 26 октября, дочь погибшего нашла его мертвым в бане на его участке на территории СНТ «Родник» в Новой Москве. На теле были обнаружены колото-резанные раны и ушибы, сообщал «Рамблер».

Происшествия,МВД,
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