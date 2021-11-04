Бизнесмена застрелили в бане в Подмосковье

В деревне Дютьково недалеко от подмосковного Звенигорода выстрелами из обреза убит предприниматель. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

В Дютьково Одинцовском районе районе Подмосковья в ночь на 3 ноября в бане застрелен мужчина, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Издание утверждает, что преступники убили его с помощью обреза в момент, когда гражданин находился в бане.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. По данным канала, жертвой нападения стал некий Р. Ханов.