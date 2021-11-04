Бизнесмена застрелили в бане в Подмосковье

В деревне Дютьково недалеко от подмосковного Звенигорода выстрелами из обреза убит предприниматель. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В Дютьково Одинцовском районе районе Подмосковья в ночь на 3 ноября в бане застрелен мужчина, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Издание утверждает, что преступники убили его с помощью обреза в момент, когда гражданин находился в бане.
Злоумышленники скрылись с места происшествия. По данным канала, жертвой нападения стал некий Р. Ханов.
Напомним, что 2 ноября полиция задержала в подмосковном Королеве подозреваемого в убийстве 69-летнего экс-заместителя Главного управления экономической безопасности МВД РФ Алексея Новосельцева. Ранее, 26 октября, дочь погибшего нашла его мертвым в бане на его участке на территории СНТ «Родник» в Новой Москве. На теле были обнаружены колото-резанные раны и ушибы, сообщал «Рамблер».